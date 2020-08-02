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Порту дозволив Касільясу підняти Кубок Португалії разом з командою – вчинок дня

09:30 - Читать на русском
Порту дозволив Касільясу підняти Кубок Португалії разом з командою – вчинок дня
Порту – володар Кубка Португалії / ФК Порту

Знаменитий екс-голкіпер "драконів" Ікер Касільяс розділив з колишніми партнерами перемогу в Кубку Португалії.

Порту здобув Кубок Португалії, обігравши у фіналі Бенфіку. Таким чином, "дракони" оформили золотий дубль, позаяк раніше стали чемпіонами країни.

Порту в меншості обіграв Бенфіку та здобув Кубок Португалії, оформивши "золотий дубль"

Під час церемонії нагородження клуб здійснив благородний жест, дозволивши Ікеру Касільясу розділити тріумф з командою. 39-річний іспанець дещо сором'язливо підняв трофей разом з капітаном Порту – Данілу Перейрою. Колишні одноклубники Ікера вмовляли його приєднатися до їхнього тріумфу, а голкіпер не зміг відмовити.

Нагадаємо, Касільяс приєднався до Порту влітку 2015-го. Рік тому знаменитий воротар змушений був завершити кар'єру після інфаркту. Нещодавно вболівальники Порту просили клуб включити Касільяса у заявку на сезон 2019/20, щоб він теж міг отримати чемпіонську медаль.

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