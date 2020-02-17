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Касільяс оголосив про рішення балотуватися на пост президента Федерації футболу Іспанії

17 лютого 16:01 441 Читать на русском
Касільяс оголосив про рішення балотуватися на пост президента Федерації футболу Іспанії
Ікер Касільяс / ФК Порту

Колишній воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс підтвердив свою участь у виборах керівника Федерації футболу Іспанії.

"Спасибі всім за вашу любов і підтримку. Ми працюємо з максимальною повагою і впевненістю в нашій кандидатурі. Понад 23 тисячі виборців чекають нас на справедливих виборах", – написав Касільяс у твіттері.

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Зазначимо, що чергові вибори президента Федерації футболу Іспанії відбудуться восени цього року.

Нагадаємо, що навесні минулого року Касільяс переніс інфаркт на тренуванні. У листопаді легендарний голкіпер повернувся до тренувань, але поки що так і не зіграв жодного матчу після операції.

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Теги
Іспанія Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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