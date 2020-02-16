Зідан пояснив, яку небезпеку для Реала становить дискваліфікація Манчестер Сіті

Головний тренер Реала Зінедін Зідан запевнив, що тепер варто остерігатися Манчестер Сіті ще більше.

"Це чудова команда, суперник, з яким буде дуже складно. Через останні події у них буде величезна мотивація в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Я не буду вдаватися в подробиці того, що сталося. Але у суперника з'явиться додаткова мотивація", – цитує Зідана L’Equipe.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони. В 1/8 фіналу нинішнього розіграшу ЛЧ "містяни" зустрінуться з Реалом.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП