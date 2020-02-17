Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс подтвердил свое участие в выборах руководителя Федерации футбола Испании.

"Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и уверенностью в нашей кандидатуре. Более 23 тысячи избирателей ждут нас на справедливых выборах", – написал Касильяс в твиттере.

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Отметим, что очередные выборы президента Федерации футбола Испании состоятся осенью этого года.

Напомним, что весной прошлого года Касильяс перенес инфаркт на тренировке. В ноябре легендарный голкипер вернулся к тренировкам, но пока так и не сыграл ни одного матча после операции.