Касільяс назвав двох найкращих воротарів світу

Колишній голкіпер мадридського Реала та збірної Іспанії, а нині – воротар Порту Ікер Касільяс поділився думками щодо найкращих виконавців у своєму амплуа.

Іспанський ветеран вважає найкращими двох представників чемпіонату Іспанії – Яна Облака з мадридського Атлетіко та Марка-Андре тер Штегена з Барселони.

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"Кажучи відверто, аналізуючи дії воротарів на світовому рівні прямо зараз, думаю, що ці двоє – найкращі. Маю на увазі, що в них зараз "солодкий момент". Хоча буває, що він затягується", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Відзначимо, що Ікер Касільяс у нинішньому сезоні провів 7 матчів у португальській Прімейрі, в 4-х із яких не пропускав. На початку жовтня повідомлялося, що кіпер обговорив можливість повернення до збірної Іспанії з Луїсом Енріке.

Sinceramente, analizando el momento actual de los porteros a nivel global, me parecen los dos mejores. Hablo que están pasando un “momento dulce”. Aunque el “momento dulce”lo llevan alargando mucho. https://t.co/VSv8O9SjXI — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 жовтня 2018 р.

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