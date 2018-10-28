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Касільяс назвав двох найкращих воротарів світу

22 жовтня 14:30 891 Читать на русском
Касільяс назвав двох найкращих воротарів світу
Ікер Касільяс / Reuters

Колишній голкіпер мадридського Реала та збірної Іспанії, а нині – воротар Порту Ікер Касільяс поділився думками щодо найкращих виконавців у своєму амплуа.

Іспанський ветеран вважає найкращими двох представників чемпіонату Іспанії – Яна Облака з мадридського Атлетіко та Марка-Андре тер Штегена з Барселони.

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"Кажучи відверто, аналізуючи дії воротарів на світовому рівні прямо зараз, думаю, що ці двоє – найкращі. Маю на увазі, що в них зараз "солодкий момент". Хоча буває, що він затягується", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Відзначимо, що Ікер Касільяс у нинішньому сезоні провів 7 матчів у португальській Прімейрі, в 4-х із яких не пропускав. На початку жовтня повідомлялося, що кіпер обговорив можливість повернення до збірної Іспанії з Луїсом Енріке.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Атлетіко Атлетіко Португалія Ікер Касільяс Ікер Касільяс Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Ян Облак Ян Облак Порту Порту
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