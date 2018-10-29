Касильяс назвал двух лучших вратарей мира

Бывший голкипер мадридского Реала и сборной Испании, а ныне – вратарь Порту Икер Касильяс поделился мыслями относительно лучших исполнителей в своем амплуа.

Испанский ветеран считает лучшими двух представителей чемпионата Испании – Яна Облака из мадридского Атлетико и Марка-Андре тер Штегена из Барселоны.

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"Говоря откровенно, анализируя действия вратарей на мировом уровне прямо сейчас, думаю, что эти двое – лучшие. Я имею в виду, что у них сейчас "сладкий момент". Хотя бывает, что он затягивается", – написал Касильяс в своем твиттере.

Отметим, что Икер Касильяс в нынешнем сезоне провел 7 матчей в португальской Примейре, в 4-х из которых не пропускал. В начале октября сообщалось, что кипер обсудил возможность возвращения в сборную Испании с Луисом Энрике.

Sinceramente, analizando el momento actual de los porteros a nivel global, me parecen los dos mejores. Hablo que están pasando un “momento dulce”. Aunque el “momento dulce”lo llevan alargando mucho. https://t.co/VSv8O9SjXI — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 жовтня 2018 р.

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