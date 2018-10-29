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Касильяс назвал двух лучших вратарей мира

22 октября 14:31 249 Читати українською
Касильяс назвал двух лучших вратарей мира
Икер Касильяс / Reuters

Бывший голкипер мадридского Реала и сборной Испании, а ныне – вратарь Порту Икер Касильяс поделился мыслями относительно лучших исполнителей в своем амплуа.

Испанский ветеран считает лучшими двух представителей чемпионата Испании – Яна Облака из мадридского Атлетико и Марка-Андре тер Штегена из Барселоны.

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"Говоря откровенно, анализируя действия вратарей на мировом уровне прямо сейчас, думаю, что эти двое – лучшие. Я имею в виду, что у них сейчас "сладкий момент". Хотя бывает, что он затягивается", – написал Касильяс в своем твиттере.

Отметим, что Икер Касильяс в нынешнем сезоне провел 7 матчей в португальской Примейре, в 4-х из которых не пропускал. В начале октября сообщалось, что кипер обсудил возможность возвращения в сборную Испании с Луисом Энрике.

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Теги
Испания Барселона Барселона Атлетико Атлетико Португалия Икер Касильяс Икер Касильяс Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Ян Облак Ян Облак Порту Порту
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