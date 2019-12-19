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Каштру відвідав матч Бенфіки в Кубку Португалії

18:23 198 Читать на русском
Каштру відвідав матч Бенфіки в Кубку Португалії
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вже розпочав підготовку до протистояння з Бенфікою в Лізі Європи.

 

Луїш Каштру разом з тренерським штабом відвідав матч 1/8 фіналу Кубка Португалії Бенфіка – Брага, повідомляє A Bola.

Бенфіка здолала Брагу в матчі з курйозними голами – суперник Шахтаря вийшов у чвертьфінал Кубка Португалії

Зазначимо, що Бенфіка виграла зустріч (2:1) і вийшла до чвертьфіналу турніру. Додамо, що лісабонці очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії, маючи в активі 39 очок та випереджають Порту на 4 пункти.

Нагадаємо, що португальський клуб став суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого.

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