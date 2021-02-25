"Ми хотіли більше часу атакувати, але не зовсім змогли. Головна ціль була – вийти в наступний етап без травм і дискваліфікацій. Ми це зробили, тепер закриваємо тему і переходимо до наступного матчу. Завтра вже будемо думати про Зорю.

Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Перевага Маккабі була не лише на стандартах, а й в грі. Я дивувався, як люди сприймали ці матчі. Дехто думав, що буде просто. Суперник не мав чого втрачати, віддав усі свої сили. Ми намагалися контролювати матч, але не все складалося, як нам хотілося. Хотіли забити хоча б один м'яч, але довго не виходило. У другому таймі я думав про наступну гру, тому зробив дві заміни у перерві. Треба було додати енергії.

Попереду цілий місяць щільних матчів – усім треба дивитися в майбутнє і бути готовим. Ми задавили Маккабі – 3:0 у двох матчах, і проходимо далі", – резюмував Каштру в коментарі каналу "Футбол".

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