"Мы хотели больше времени атаковать, но не совсем смогли. Главная цель была – выйти в следующий этап без травм и дисквалификаций. Мы это сделали, теперь закрываем тему и переходим к следующему матчу. Завтра уже будем думать о Заре.

Шахтер – Маккаби Т-А – 1:0 – видео гола и обзор матча

Преимущество Маккаби было не только на стандартах, но и в игре. Я удивлялся, как люди рассматривали эти матчи. Некоторые думали, что будет просто. Сопернику было нечего терять, отдал все свои силы. Мы пытались контролировать матч, но не все получалось, как нам хотелось. Хотели забить хотя бы один мяч, но долго не получалось. Во втором тайме я думал о следующей игре, поэтому сделал две замены в перерыве. Надо было добавить энергии.

Впереди целый месяц плотных матчей – всем надо смотреть в будущее и быть готовым. Мы задавили Маккаби – 3:0 в двух матчах, и проходим дальше", – резюмировал Каштру в комментарии каналу "Футбол".

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