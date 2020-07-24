Луческу хотів замінити Фонсеку в Шахтарі – донецький клуб відмовив своїй легенді

Виявляється, Мірча Луческу виявляв бажання повернутися у Шахтар, але "гірники" відмовилися від повторної співпраці.

У 2018 році – через два сезони після свого відходу – Мірча Луческу хотів повернутися на посаду головного тренера Шахтаря. Угода тодішнього наставника "гірників" Паулу Фонсеки добігала кінця, а румун хотів скористатися ситуацією та запропонував свою кандидатуру.

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Щоправда, донецький клуб відмовив Луческу та продовжив співпрацю з Фонсекою. Про це повідомляє Football.ua з посиланням на власні джерела, наближені до "гірників". Як відомо, після відходу Фонсеки Шахтар призначив новим наставником португальця Луїша Каштру.

Зауважимо, що Ігор Суркіс після представлення Мірчі Луческу заявив, що тренер затаїв образу на Шахтар.

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