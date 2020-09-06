Рух може піти на самоізоляцію через новий спалах коронавірусу, – журналіст
10:44 - Читать на русском
Львівський Рух, схоже, серйозно постраждав від пандемії COVID-19.
У львівській команді спалах коронавірусу, інформує журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас у своєму Твіттері.
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Хто саме захворів не повідомляється, проте всі футболісти, у яких виявили інфекцію, відправились на самоізоляцію. Прийдешні поєдинки Руха залишаються під великим питанням.
До слова, найближчий матч "жовто-чорних" в УПЛ має відбутись проти Шахтаря на Арені Львів. Поєдинок заплановано на суботу, 12 вересня, початок – о 19:30.
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