Карпати планують чергове підсилення – Чижевський розкрив подробиці

Наставник Карпат Олександр Чижевський прокоментував поєдинок проти Маріуполя в 3-му турі УПЛ, а також зачепив тему кадрової комплектації "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати у меншості зуміли втримати нічию з Маріуполем та набрали перше очко в Прем'єр-лізі 2019/20. Завдяки цьому "леви" покинули останнє місце в УПЛ, опустивши туди Олімпік.

"Ми грали з досить хорошою командою. Можливо, мала б бути перевага у плані свіжості, адже команда із Маріуполя провела за тиждень вже дві гри. Але якщо брати до уваги перший тайм, то можна сказати, що ми контролювали гру.

Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Можливо, не так агресивно грали в лінії атаки, якби цього хотілося, але якщо б суддя не вилучив нашого футболіста, то невідомо, як би склалася гра в другому таймі. В першу чергу ключову роль зіграло вилучення. Але основна причина – брак агресії в лінії атаки. Якщо ми гостріше гратимемо в нападі, то будуть забиті м’ячі.

Ми працюємо у пошуках кваліфікованого нападника, аби створити більше гостроти в лінії атаки", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

До слова, львів'яни у поточне трансферне вікно вже підписали трьох нападників – Жоау Діогу, Гішама Лейоуса та Кирила Кириленка, не кажучи вже про новачків, які виступають на інших позиціях.

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