Карпаты планируют очередное усиление – Чижевский раскрыл подробности

Наставник Карпат Александр Чижевский прокомментировал поединок против Мариуполя в 3-м туре УПЛ, а также затронул тему кадровой комплектации "зелено-белых".

Напомним, Карпаты в меньшинстве сумели удержать ничью с Мариуполем и набрали первое очко в Премьер-лиге 2019/20. Благодаря этому "львы" покинули последнее место в УПЛ, опустив туда Олимпик.

"Мы играли с достаточно хорошей командой. Возможно, должно было быть преимущество в плане свежести, ведь команда из Мариуполя провела за неделю уже две игры. Но если брать во внимание первый тайм, то можно сказать, что мы контролировали игру.

Карпаты – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

Возможно, не так агрессивно играли в линии атаки, если бы этого хотелось, но если бы судья не удалил нашего футболиста, то неизвестно, как бы сложилась игра во втором тайме. В первую очередь ключевую роль сыграло удаление. Но основная причина – нехватка агрессии в линии атаки. Если мы острее будем играть в нападении, то будут забитые мячи.

Мы работаем в поисках квалифицированного нападающего, чтобы создать больше остроты в линии атаки", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

К слову, львовяне в текущее трансферное окно уже подписали трех нападающих – Жоау Диогу, Гишама Лейоуса и Кирилла Кириленко, не говоря уже о новичках, которые выступают на других позициях.

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