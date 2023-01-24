Український захисник Тарас Саків продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

Карпати оприлюднили план підготовки до другої частини сезону – "леви" визначились з трьома спаринг-партнерами

25-річний футболіст підписав контракт з командою Андрія Тлумака на півтора року. За "зелено-білих" футболіст виступатиме під номером 44.

Нагадаємо, Саків – вихованець Динамо і Шахтаря. У дорослому футболі дебютував у 2014 році за бурштинський Енергетик. В УПЛ вперше зіграв у складі Ворскли. Встиг пограти також за Рух, Минай та Колос. Останнім його клубом був Інгулець, за який у поточному сезоні він провів 12 матчів (1 асист). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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