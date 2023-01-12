Карпати оприлюднили план підготовки до другої частини сезону – "леви" визначились з трьома спаринг-партнерами
"Зелено-білі" готуються до виходу з відпустки.
Карпати розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату у понеділок, 23 січня, повідомляє офіційний сайт "левів".
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Команда пройде медогляд і розпочне заняття у Львові. Під час першого збору львів'яни зіграють чотири контрольні поєдинки. На цьому етапі до роботи з основною командою залучатимуться футболісти з Карпат-2.
Розклад матчів на першому зборі:
28 січня – Карпати – Карпати-2
4 лютого – спаринг-партнер ще не визначений
8 лютого – Карпати – Скала 1911 (Стрий)
11 лютого – Карпати – Миколаїв
15-го лютого Карпати вирушать на двотижневий збір у Хуст. Під час першого збору тренерський штаб переглядатиме і молодих вихованців Карпат. Гравці, які себе найкраще проявлять, вирушать з основою на збори в Закарпаття.
Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Карпати вийшли у чемпіонську групу і поборяться за вихід в УПЛ.
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