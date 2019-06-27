Карпати перемогли Верес у спарингу

Львівські Карпати у контрольному матчі переграли рівненський Верес.

Товариський матч

Карпати – Верес – 2:0

Голи: гравець на перегляді (55), Мегреміч (76)

Карпати (1 тайм): Кучинський (Пеньков), Нестеров, Векляк, Вакуленко, Прце, Мартінс, Кльоц, Сільченко, Гуцуляк, Рудюк та Карпенко.

Карпати (2 тайм): Пеньков, Веремієнко, Федецький, Мегреміч, Бусько, Лях, Вербний, Ременюк, Притула, а також два гравці, які знаходяться на перегляді.

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Карпати у рамках підготовки до сезону 2019/20 зіграли контрольний матч із представником Другої ліги рівненським Вересом. У поєдинку брав участь Артем Федецький, контракт якого завершується 30 червня.

У першому таймі команди не відзначились забитими м'ячами, а по перерві підопічні Олександра Чижевського протягом 20 хвилин зробили результат зусиллями гравця, який перебуває на перегляді, та Мегреміча.

Нагадаємо, Карпати у сезоні 2018/19 опинились у зоні перехідних матчів, у яких перемогли Волинь та залишились в УПЛ.