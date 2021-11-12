На футболках гравців Карпат з'являться одразу три бренди – "Львівське", "Галка" та "Трускавецька", повідомляє офіційний Facebook клубу.

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"Ми горді, що відомі на всю країну львівські виробники, які є лідерами у своїх галузях, обрали наш клуб партнером для просування своїх торгових марок. Ці легендарні бренди – так само як і команда Карпати – яскраво представляють наше місто, наш регіон в країні та світі, нас знають мільйони людей.

Переконаний, що наша співпраця забезпечить якнайширшу популяризацію футболу, а також сприятиме розвитку бізнесу наших партнерів", – зазначив директор Карпат з маркетингу під час підписання угод.

Додамо, що Карпати наразі є лідерами групи А у Другій лізі. Львів'яни ділять першу сходинку з Лівим Берегом – обидві команди мають по 39 очок.

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