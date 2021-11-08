Львівські Карпати в рамках 17-го туру Другої ліги в гостях впевнено здолали київський Рубікон. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, група А, 17-й тур

Рубікон – Карпати – 0:5

Голи: Галенков, 51, Кожанов, 55 (пенальті), 59, Повалій, 58, Чачуа, 89

Вилучення: Швець, 45 (Р)

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Перший тайм не приніс забитих м'ячів, але під його завісу трапився ключовий епізод. Капітан господарів Богдан Швець грубо сфолив у центрі поля, отримав другу жовту картку й пішов відпочивати достроково. "Зелено-білим" для реалізації більшості вистачило п'яти хвилин другої половини.

На 51-й Будник відкинув п'ятою під удар, а Галенков легко переграв воротаря з кількох метрів. На 55-й Кожанов впевнено реалізував одинадцятиметровий. На 58-й навіс ветерана з правого флангу на дальній стійці ефектно головою замкнув Повалій. А ще за хвилину невтомний Кожанов потужним ударом з лінії штрафного зробив рахунок геть непристойним. Добив Рубікон перед фінальним свистком Чачуа – хавбек в один дотик замкнув простріл.

Завдяки цій перемозі Карпати наздогнали Лівий берег нагорі турнірної таблиці групи А. В обох команд тепер по 39 очок, але львів'яни провели на один матч менше.

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