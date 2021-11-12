На футболках игроков Карпат появятся сразу три бренда – "Львівське", "Галка" и "Трускавецька", сообщает официальный Facebook клуба.

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"Мы горды, что известные на всю страну львовские производители, являющиеся лидерами в своих отраслях, выбрали наш клуб партнером для продвижения своих торговых марок. Эти легендарные бренды – так же как и команда Карпаты – ярко представляют наш город, наш регион в стране и мире, нас знают миллионы людей.

Убежден, что наше сотрудничество обеспечит широчайшую популяризацию футбола, а также будет способствовать развитию бизнеса наших партнеров", – сказал директор Карпат по маркетингу при подписании соглашений.

Добавим, что Карпаты являются лидерами группы А во Второй лиге. Львовяне делят первую строчку с Левым Берегом – обе команды имеют по 39 очков.

Вторая лига: Карпаты в большинстве за 10 минут разбили Рубикон