Друга ліга, 19 тур

Карпати Львів – Епіцентр – 0:3

Голи: Івашко, 12 (пен), 16, Мудрик, 29 (авт)

Волинь-2 – Рубікон – 1:1

Голи: Янчук, 47 – Тищенко, 72

Яруд – Кривбас – 0:2

Голи: Ременюк, 39, Заїменко, 65

Таврія-Сімферополь – Метал – 0:3

Голи: Балулі, 19 (пен), Демченко, 21, Рязанцев, 89

Нива Вінниця – Чайка – початок о 16:00

Нікополь – Реал Фарма – початок о 17:00

Програму ігрового дня відкрив поєдинок у Львові, де аутсайдер Групи А – Карпати – приймали Епіцентр. У поточному сезоні "зелено-білі" вже двічі поступалися команді з Хмельниччини. Спершу Епіцентр вибив підопічних Вовчука з Кубка (4:0), а пізніше обіграв і в чемпіонаті (2:0).

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От і цей матч розпочався невдало для Карпат – вже в дебюті гри Олег Береза в простій ситуації зіграв рукою у власному штрафному. Івашко без проблем реалізував пенальті. За кілька хвилин капітан гостей оформив дубль, у дотик спрямувавши м'яч у сітку з лінії штрафного. Ще до 30-ї хвилини у воротах Карпат побував ще один м'яч – нестримний Руслан Івашко замкнув подачу зі штрафного та забив свій третій гол у зустрічі (щоправда, згодом взяття воріт переписали як автогол Мудрика). На цьому Епіцентр заспокоївся, а львів'яни так не забили бодай гол престижу. 0:3 – Карпати і надалі замикають турнірну таблицю, а команда з Дунаївців йде п'ятою.

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Кривбас – один з лідерів Групи Б – обіграв Яруд завдяки голам у кожному з таймів. Незадовго до перерви Андрій Ременюк був першим на підбиранні та відкрив рахунок, а в другій половині гри відзначився Заїменко, замкнувши подачу з кутового. 0:2 – перемога криворіжців.

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Волинь-2 та Рубікон поділили очки, обмінявшись голами в другому таймі. На влучний удар Янчука відповів Тищенко. 1:1 – мирова в Луцьку.

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Метал здобув 15-ту перемогу в 17-ти матчах. Черговою жертвою команди Олександра Кучера стала Таврія-Сімферополь. Доля гри була вирішена в середині першого тайму. Спершу Балулі реалізував пенальті, а за дві хвилини Демченко перехопив м'яч, прорвався до воріт і вразив дальній кут. На останніх хвилинах крапку в матчі поставив Рязанцев – 0:3 на користь Метала. Харків'яни мчать у Першу лігу, випереджаючи Кривбас, який іде другим, на 10 очок.

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