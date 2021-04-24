Друга ліга 2020/21, 19-й тур

Діназ – Чернігів – 0:0

Енергія – МФК Металург – 1:1

Голи: Россохатий, 74, (пен.) – Загальський, 29, (пен.)

Вилучення: Мохначук, 28 (Енергія)

Один із лідер групи А Діназ досить несподівано не зміг обіграти Чернігів. Команди створили чимало гострих моментів на двох, але реалізація підводила обох. Діназ прогнозовано більше володів ініціативою, а Чернігів досить гостро контратакував. У другому таймі Діназ продовжував шукати шляхи до воріт суперника, але поспішні дії у завершенні атаки так і не дозволили забити.

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Енергія та МФК Металург також не змогли виявити сильнішого. Перша частина зустрічі була за запоріжцями – Металург отримав чисельну перевагу за фол Мохначука в штрафному, а Загальський реалізував пенальті. Але Енергія не опустила руки та зуміла відігратись також з пенальті – відзначився Россохатий. Більше командам так і не вдалось забити, тож поєдинок завершився нічиєю.

Таким чином, Діназ залишився четвертим із 35 очками у групі А, Чернігів з 14 пунктами розташувався на 10 місці. МФК Металург зберіг за собою другу позицію в групі Б з 37 заліковими балами, щоправда, Кривбас має на 3 очки менше та 2 гри в запасі. Енергія ж із 18 пунктами втрималась на п'ятій сходинці.

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