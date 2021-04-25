Вторая лига, 19 тур

Карпаты Львов – Эпицентр – 0:3

Голы: Ивашко, 12 (пен), 16, 29

Волынь-2 – Рубикон – 0:0 (первый тайм)

Яруд – Кривбасс – 0:1 (первый тайм)

Таврия-Симферополь – Металл – начало в 15:00

Нива Винница – Чайка – начало в 16:00

Никополь – Реал Фарма – начало в 17:00

Программу игрового дня открыл поединок во Львове, где аутсайдер Группы А – Карпаты – принимали Эпицентр. В текущем сезоне "зелено-белые" уже дважды уступали команде из Хмельницкой области. Сначала Эпицентр выбил подопечных Вовчука из Кубка (4:0), а позже обыграл и в чемпионате (2:0).

Вот и этот матч начался неудачно для Карпат – уже в дебюте игры Олег Береза в простой ситуации сыграл рукой в собственной штрафной. Ивашко без проблем реализовал пенальти. Через несколько минут капитан гостей оформил дубль, в касание направив мяч в сетку с линии штрафной. Еще до 30-й минуты в воротах Карпат побывал еще один мяч – неудержимый Руслан Ивашко замкнул подачу со штрафного и забил свой третий гол во встрече. На этом Эпицентр успокоился, а львовяне так не забили хотя бы гол престижа. 0:3 – Карпаты и дальше замыкают турнирную таблицу, а команда из Дунаевцев идет пятой.

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