Список учасників Другої ліги може ще раз змінитися за кілька днів до старту нового розіграшу.

Галицькі Карпати також перебувають під загрозою розформування, повідомляє Meta-ratings.

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Команда повинна розпочати сезон 25 липня матчем проти Любомира. Втім, галичани навіть не починали підготовку до змагань. Головний тренер Роман Гнатів заявив, що участь у Другій лізі залишається під великим питанням, а керівництво клубу на зв'язок не вийшло.

Нагадаємо, раніше з Другої ліги знялися і львівські Карпати, однак їх відразу замінив аматорський клуб з такою ж назвою.

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