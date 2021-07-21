Карпати Галич також ризикують припинити своє існування
12:45 - Читать на русском
Список учасників Другої ліги може ще раз змінитися за кілька днів до старту нового розіграшу.
Галицькі Карпати також перебувають під загрозою розформування, повідомляє Meta-ratings.
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Команда повинна розпочати сезон 25 липня матчем проти Любомира. Втім, галичани навіть не починали підготовку до змагань. Головний тренер Роман Гнатів заявив, що участь у Другій лізі залишається під великим питанням, а керівництво клубу на зв'язок не вийшло.
Нагадаємо, раніше з Другої ліги знялися і львівські Карпати, однак їх відразу замінив аматорський клуб з такою ж назвою.
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