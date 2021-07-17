"Мені нічого невідомо про цей Олімпік. Ніякої інформації про подальше існування клубу не маю. Це новий проект, нові люди. Не хочеться міркувати теоретично. Все залежить від людей, які у них плани і амбіції, що вони хочуть побудувати.

Олімпік офіційно гратиме у Першій лізі

Чому Гельзін відмовився від фінансування Олімпіка? Все у комплексі, але потрібно спиратися на його слова. Він же сказав, що не хоче перебувати в такому футбольному середовищі, де панує несправедливість. Думаю, саме 5-річна дискваліфікація вплинула на його рішення. А решта – на рівні чуток.

Мені дуже шкода, що клуб фактично зник. Я вважаю, що саме припинив існування, бо якщо Олімпік перейде в інші руки, то від нього залишиться одна назва. Для мене це буде зовсім інший клуб. Покарання від УАФ? Вважаю, що занадто суворе покарання. Так, якісь санкції повинні бути, але не такі", – поділився Санжар у інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, на початку липня Олімпік відмовився від виступів в УПЛ. Його місце в елітному дивізіоні посів Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.

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