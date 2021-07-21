Список участников Второй лиги может еще раз измениться за несколько дней до старта нового розыгрыша.

Галицкие Карпаты также находятся под угрозой расформирования, сообщает Meta-ratings.

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Команда должна начать сезон 25 июля матчем против Любомира. Впрочем, галичане даже не начинали подготовку к соревнованиям. Главный тренер Роман Гнатив заявил, что участие во Второй лиге остается под большим вопросом, а руководство клуба на связь не вышло.

Напомним, ранее из Второй лиги снялись и львовские Карпаты, однако их сразу заменил любительский клуб с таким же названием.

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