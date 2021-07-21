Карпаты Галич также рискуют прекратить свое существование
Список участников Второй лиги может еще раз измениться за несколько дней до старта нового розыгрыша.
Галицкие Карпаты также находятся под угрозой расформирования, сообщает Meta-ratings.
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Команда должна начать сезон 25 июля матчем против Любомира. Впрочем, галичане даже не начинали подготовку к соревнованиям. Главный тренер Роман Гнатив заявил, что участие во Второй лиге остается под большим вопросом, а руководство клуба на связь не вышло.
Напомним, ранее из Второй лиги снялись и львовские Карпаты, однако их сразу заменил любительский клуб с таким же названием.
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