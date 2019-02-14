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Карпати дозаявили нігерійського нападника Жозефа

19:41 226 Читать на русском
Карпати дозаявили нігерійського нападника Жозефа
Головний тренер Карпат Фабрісіано Гонсалес / Фото ФК Карпати

Львівські Карпати продовжують підсилюватись перед початком весняної частини сезону.

Карпати додали до заявки на поточний сезон нігерійського форварда Енете Косісочукву Жозефа, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Про деталі контракту 18-річного легіонера із львівським клубом поки не повідомляється. В заявці вказано, що Жозеф виступатиме під 61-м номером.

Після 18-ти турів чемпіонату України Карпати посідають 10-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 17 очок.

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