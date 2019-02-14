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Карпати підписали французького хавбека Йода

15:58 343 Читать на русском
Карпати підписали французького хавбека Йода
Абдул Карім Йода / ФК Карпати

Півзахисник Абдул Йода офіційно став гравцем Карпат.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про підписання французького півзахисника Абдула Каріма Йода. Контракт розрахований на 2,5 роки.

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Француз івуарійського походження виступав у Швейцарії, Румунії та Іспанії, у тому числі встиг пограти за представника Прімери Хетафе.

Карпати після першої частини сезону займають 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок.

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Головне Карім Йода Карім Йода Карпати Карпати Трансфери Трансфери чемпіонату України
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