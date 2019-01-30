Карпати – Ягеллонія: матч перенесений через негоду

Карпати та Ягеллонія не змогли вчасно зіграти контрольний матч через негоду в Туреччині.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про перенесення спарингу проти Ягеллонії через негоду.

Гуцуляк займається за індивідуальною програмою

Команди повинні були зіграти контрольний матч о 10:00 за київським часом. Наразі спаринг-партнери планують провести гру о другій половині дня.

Фабрі Гонсалес виставляв такий склад: Кучинський, Бусько, Ковтун, Сандохадзе, Мегреміч, Слива, Кльоц, Хонгла, Ді Франко, Мякушко, Понде.