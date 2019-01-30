Гуцуляк займається за індивідуальною програмою

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк тренується за індивідуальною програмою через пошкодження.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що нападник Олексій Гуцуляк займається окремо від загальної групи.

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Участь у сьогоднішньому спарингу проти Ягеллонії також під питанням. Початок матчу о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, на кілька місяців вибув уругвайський півзахисник Кевін Мендес, у якого перелом ключиці.