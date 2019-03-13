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Бешикташ не виплачує зарплату Каріусу протягом чотирьох місяців – воротар хоче судитись з клубом, за який виступає

18:28 524 Читать на русском
Бешикташ не виплачує зарплату Каріусу протягом чотирьох місяців – воротар хоче судитись з клубом, за який виступає
Лоріс Каріус / Соцмережі

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус збирається судитись з клубом, у якому виступає.

Німецький футболіст збирається судитись з Бешикташем щодо невиплати йому заробітньої платні, повідомляє Bild. Каріус подав скаргу у ФІФА ще у лютому, зазначивши, що турецький клуб не виплачує йому зарплату впродовж 4 місяців.

Ліверпуль не збирається достроково повертати Каріуса з Бешикташа

Зазначається, що Бешикташ винен воротарю більше 1 мільйона євро. Каріус дав "орлам" 10 днів на погашення заборгованості, але вимога не була виконана. Тепер голкіпер, який належить Ліверпулю, хоче, аби у справу втрутилась ФІФА.

Нагадаємо, раніше головний тренер Бешикташа Шенол Гюнеш заявляв, що німецький голкіпер не має мотивації і не відчуває себе частиною клубу.

Теги
Туреччина Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ
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