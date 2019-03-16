Каріус може продовжити кар'єру в Олімпіакосі

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, контракт якого належить Ліверпулю, може продовжити кар'єру в Греції.

У послугах 25-річного німецького голкіпера зацікавлений Олімпіакос,повідомляє Hurriyet. Трансфер може відбутися влітку, коли Каріус дограє сезон у Бешикташі.

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Зазначимо, раніше повідомлялося, що Бешикташ не виплачує зарплату Каріусу протягом чотирьох місяців і воротар хоче судитись з турецьким клубом. Окрім цього, раніше головний тренер Бешикташа Шенол Гюнеш розкритикував Лоріса, сказавши що німецький голкіпер не має мотивації і не відчуває себе частиною клубу.

У поточному сезону Суперліги Каріус зіграв 21 поєдинок. Лоріс став гравцем Бешикташа влітку минулого року, перейшовши на правах оренди.

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