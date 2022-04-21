"Ми дякуємо Клужу та Румунії за цей вечір. Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на матч і підтримав нас. Це єдине, що ми можемо зробити у цій ситуаціїї: грати у футбол і збирати гроші, щоб допомогти Україні, тим, хто бореться за мир і за свою країну.

Дебют Довбика у відеоогляді матчу ЧФР Клуж – Динамо

Нелегко вийти на поле і віддати все, коли знаєш, що відбувається у твоїй країні, але скрізь, де ми були, в будь-якій країні, нас дуже добре приймали, і ми намагалися викластися на повну на футбольному полі", – зазначив Караваєв у коментарі as.ro.

Нагадаємо, Динамо розписали мирову нічию з ЧФР Клуж (0:0), а за київський клуб дебютував Артем Довбик.

Динамо не дотиснуло ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальний сейв Бойка і безсила атака