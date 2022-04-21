"Мы благодарим Клуж и Румынию за этот вечер. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч и поддержал нас. Это единственное, что мы можем сделать в этой ситуации: играть в футбол и собирать деньги, чтобы помочь Украине, которая борется за мир и за свою страну.

Дебют Довбика в видеообзоре матча ЧФР Клуж – Динамо

Нелегко выйти на поле и отдать все, когда знаешь, что происходит в твоей стране, но везде, где мы были, в любой стране, нас очень хорошо принимали, и мы пытались выложиться по полной на футбольном поле", – отметил Караваев в комментарии as.ro.

Напомним, Динамо расписали мировую ничью с ЧФР Клуж (0:0), а за киевский клуб дебютировал Артем Довбик.

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