Караваєв – про нічию з Копенгагеном: Це збіг обставин – завдання Динамо не змінюється

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв вважає, що київська команда заслуговувала на перемогу в матчі 4-го туру Ліги Європи проти Копенгагена.

"Наш пропущений м'яч – це збіг обставин. Іншого пояснення немає. Після цього ми не зупинилися і створювали моменти. У нас був зароблений пенальті, а потім могли поставити другий. Будемо намагатися реалізовувати всі свої моменти в наступних іграх.

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Оцінити роботу арбітра? Мені сподобалося, як він судив. Був лояльний до обох команд, був послідовний і давав грати. Вважаю, що він контролював гру. Не було якихось моментів, які б суддя зіпсував.

Цей результат – збіг обставин. Потрібно перемагати в наступних іграх. Завдання виходу з першого місця ніхто не скасовує", – цитує Караваєва Dynamomania.

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