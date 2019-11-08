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Караваєв – про нічию з Копенгагеном: Це збіг обставин – завдання Динамо не змінюється

06:00 78 Читать на русском
Караваєв – про нічию з Копенгагеном: Це збіг обставин – завдання Динамо не змінюється
Олександр Караваєв / фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв вважає, що київська команда заслуговувала на перемогу в матчі 4-го туру Ліги Європи проти Копенгагена.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Наш пропущений м'яч – це збіг обставин. Іншого пояснення немає. Після цього ми не зупинилися і створювали моменти. У нас був зароблений пенальті, а потім могли поставити другий. Будемо намагатися реалізовувати всі свої моменти в наступних іграх.

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Оцінити роботу арбітра? Мені сподобалося, як він судив. Був лояльний до обох команд, був послідовний і давав грати. Вважаю, що він контролював гру. Не було якихось моментів, які б суддя зіпсував.

Цей результат – збіг обставин. Потрібно перемагати в наступних іграх. Завдання виходу з першого місця ніхто не скасовує", – цитує Караваєва Dynamomania.

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Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це було
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Теги
Ліга Європи Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Копенгаген - Динамо
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