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Копенгаген – Динамо: Циганков не реалізував пенальті, Бущан пропустив безглуздий гол у матчі Ліги Європи

20:04 813 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: Циганков не реалізував пенальті, Бущан пропустив безглуздий гол у матчі Ліги Європи
Копенгаген – Динамо: рахунок і огляд матчу ЛЄ 7 листопада 2019

Копенгаген приймає київське Динамо у 4-му турі ЛЄ 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

4’ Єнс Стаге
 
4’ Єнс Стаге

Матч, як і онлайн-трансляція Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартував 7 листопада 2019 року о 19:55. У Києві ці команди розійшлися миром 1:1. Команда Михайличенка продовжувала утримувати безпрограшну серію у всіх турнірах, яка становила 11 матчів. Динамівці, однак, не могли собі дозволити поразку, адже вона з великою імовірністю відкидала їх на 3-є місце. Копенгаген набрав пристойну форму. Після серії невдалих матчів у данській Суперлізі команда Сольбаккена виграла на внутрішній арені 4 рази поспіль (вдома забиваючи не менше 3-х), а також ні в чому не поступилася киянам на НСК Олімпійський.

Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Циганков знову, як і проти Шахтаря в Кубку України, вийшов у центрі, а Караваєв праворуч. Уже на 15-й секунді Олександр проби здалеку. Як удар у площину воріт зарахують, але це єдиний позитив від такого ходу. Шепелєв вибухнув у центрі поля після пасу п'яткою, однак забарився з рішенням, а Вербіч випустив м'яч за лицьову. Змарнували перспективну контру – отримуйте у відповідь. Бущан помилився на виході, хоча його і чіпав руками форвард суперника, а Стаге замкнув подачу з лівого краю. І знову атакують фланг Караваєва і Кендзьори, проходить простріл, але тут уже Георгій на місці.

Сидорчук приклався метрів з 25-и після підбирання – вище. Довгий розіграш м'яча завершився пенальті. Караваєв влучає у високо піднятий лікоть капітана данців Зеки. Угорський суддя не мав сумнівів, але Циганков не витримав шаленого гулу трибун і пробив з 11-метрової позначки прямо туди, де стрибнув голкіпер Юнссон.

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