Караваев – о ничьей с Копенгагеном: Это стечение обстоятельств – задача Динамо не меняется

Полузащитник Динамо Александр Караваев считает, что киевская команда заслуживала на победу в матче 4-го тура Лиги Европы против Копенгагена.

"Наш пропущенный мяч – это стечение обстоятельств. Другого объяснения нет. После этого мы не остановились и создавали моменты. У нас был заработан пенальти, а затем могли поставить второй. Будем стараться реализовывать все свои моменты в следующих играх.

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Оценить работу арбитра? Мне понравилось, как он судил. Был лоялен к обеим командам, был последователен и давал играть. Считаю, что он контролировал игру. Не было каких-то моментов, которые судья испортил.

Этот результат – стечение обстоятельств. Нужно побеждать в следующих играх. Задачу выхода с первого места никто не отменяет", – цитирует Караваева Dynamomania.

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