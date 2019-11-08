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Караваев – о ничьей с Копенгагеном: Это стечение обстоятельств – задача Динамо не меняется

06:00 78 Читати українською
Караваев – о ничьей с Копенгагеном: Это стечение обстоятельств – задача Динамо не меняется
Александр Караваев / фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Александр Караваев считает, что киевская команда заслуживала на победу в матче 4-го тура Лиги Европы против Копенгагена.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Наш пропущенный мяч – это стечение обстоятельств. Другого объяснения нет. После этого мы не остановились и создавали моменты. У нас был заработан пенальти, а затем могли поставить второй. Будем стараться реализовывать все свои моменты в следующих играх.

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Оценить работу арбитра? Мне понравилось, как он судил. Был лоялен к обеим командам, был последователен и давал играть. Считаю, что он контролировал игру. Не было каких-то моментов, которые судья испортил.

Этот результат – стечение обстоятельств. Нужно побеждать в следующих играх. Задачу выхода с первого места никто не отменяет", – цитирует Караваева Dynamomania.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген - Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев
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