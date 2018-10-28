toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

"Карабах більш класна команда, ніж Ворскла", – хавбек азербайджанців Славчев

26 жовтня 11:50 190 Читать на русском
"Карабах більш класна команда, ніж Ворскла", – хавбек азербайджанців Славчев
Сімеон Славчев / соцмережі

Півзахисник азербайджанського клубу Сімеон Славчев прокоментував поразку своєї команди у матчі 3-го туру Ліги Європи Карабах – Ворскла (0:1).

"Карабах більш класна, більш якісна команда, ніж Ворскла. І на полі ми були більш активними. Вони пробили по нашим воротам всього двічі і забили. Ми повиннен краще грати в атаці і захисті.

"Радості в роздягальні не було", – Чеснаков прокоментував історичну перемогу Ворскли у Лізі Європи

Треба перемогти в наступному матчі, щоб порадувати вболівальників. Вважаю, що діяли непогано, виглядали впевнено. Просто результат не той. Після матчу головний тренер сказав, щоб ми не падали духом, адже попереду важливі матчі", – передає слова Славчева azerisport.

Нагадаємо, Ворскла на виїзді мінімально здолала Карабах у матчі 3-го туру Ліги Європи.

Кулач: Добре, що воротар Карабаха помилився

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Карабах Карабах Сімеон Славчев Сімеон Славчев
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:17956 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
22
год
:
31
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук