"Карабах більш класна команда, ніж Ворскла", – хавбек азербайджанців Славчев

Півзахисник азербайджанського клубу Сімеон Славчев прокоментував поразку своєї команди у матчі 3-го туру Ліги Європи Карабах – Ворскла (0:1).

"Карабах більш класна, більш якісна команда, ніж Ворскла. І на полі ми були більш активними. Вони пробили по нашим воротам всього двічі і забили. Ми повиннен краще грати в атаці і захисті.

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Треба перемогти в наступному матчі, щоб порадувати вболівальників. Вважаю, що діяли непогано, виглядали впевнено. Просто результат не той. Після матчу головний тренер сказав, щоб ми не падали духом, адже попереду важливі матчі", – передає слова Славчева azerisport.

Нагадаємо, Ворскла на виїзді мінімально здолала Карабах у матчі 3-го туру Ліги Європи.

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