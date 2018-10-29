"Карабах более классная команда, чем Ворскла", – хавбек азербайджанцев Славчев

Полузащитник азербайджанского клуба Симеон Славчев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Лиги Европы Карабах – Ворскла (0:1).

"Карабах более классная, более качественная команда, чем Ворскла. На поле мы были более активными. Они пробили по нашим воротам всего дважды и забили. Мы должны были лучше играть в атаке и защите.

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Надо победить в следующем матче, чтобы порадовать болельщиков. Считаю, что действовали неплохо, выглядели уверенно. Просто результат не тот. После матча главный тренер сказал, чтобы мы не падали духом, ведь впереди важные матчи", – передает слова Славчева azerisport.

Напомним, Ворскла на выезде минимально одолела Карабах в матче 3-го тура Лиги Европы.

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