Колишній захисник Металіста та Чорноморця Олександр Каплієнко вирішив припинити виступи у Тамбові.

Екс-зірка збірної Росії отримав покарання за жорстоке побиття арбітра

24-річний українець покинув відвертого аутсайдера російської Прем'єр-ліги через борги по зарплаті, повідомляє Matchtv.ru.

Каплієнко, який приєднався до "вовків" у лютому 2020 року раніше вже подавав скаргу в палату щодо вирішення суперечок РФС. У поточному сезоні Олександр провів у чемпіонаті Росії 16 матчів, в яких віддав 3 результативні передачі та 2 матчі у Кубку країни.

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