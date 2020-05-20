Капитан Десны Фаворов признался, что после выхода из карантина у футболистов есть психологические барьеры

Капитан Десны Денис Фаворов рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата Украины.

"Начали работать в минувший вторник, как только официально ослабили карантин. Сразу сдали тесты на коронавирусную инфекцию, после чего начали заниматься в небольших группах. В четверг получили результаты тестов и стартовала работа в общей группе.

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Нет ли среди футболистов определенного психологического барьера? Если честно, то такое есть. Понятно, что надо соблюдать хотя бы самые элементарные правила, потому что все это не шутки... Я больше думаю о запрете группового празднования забитых мячей: мне кажется, это не очень реально выполнить, потому что после гола чувствуешь слишком большой приток эмоций.

По сути, имеем еще один сбор, чем-то сродни предсезонному. По крайней мере в плане физических нагрузок. Еще до того, как ослабили карантин, мы фактически начали подготовку – нам присылали видео упражнений, которые необходимо выполнить. Это придало всем физического тонуса, поэтому теперь легче воспринимаем командные упражнения. На самом деле сейчас всем трудно. Есть время, чтобы набрать необходимые кондиции, и это также касается вратарей. Главное, чтобы в государстве нормализовалась обстановка, а футбол вернулся на стадионы", – цитирует Фаворова прес-служба УПЛ.

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