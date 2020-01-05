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Капелло розкритикував Бейла за його ставлення до футболу

08:54 141 Читать на русском
Капелло розкритикував Бейла за його ставлення до футболу
Гарет Бейл / Фото з соцмереж

Відомий італійський тренер Фабіо Капелло, який двічі у своїй кар’єрі тренував мадридський Реал, поділився думками щодо гри валлійського півзахисника "вершкових" Гарета Бейла.

"Кріштіану – основоположний гравець для будь-якого клубу. Реалу довелося непросто після того, як Роналду покинув клуб. Незважаючи на те, що Карім Бензема зайняв його місце, Реал втратив розумного і технічного лідера.

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Бейл – потенційно фантастичний футболіст. Однак, у мене склалося враження, що футбол більше не є пріоритетом у його житті. Бейл став абстрактним гравцем. Він мені дуже подобається – сильний і швидкий, ідеально підходить для сучасного футболу. Але якщо ви хочете сьогодні стати чемпіоном, то маєте бути зосереджені лише на своєму спортивному житті", – цитує Капелло видання Daily Mail.

У поточному сезоні Бейл зіграв у чемпіонаті Іспанії у 12 поєдинках, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. Реал, після 19-ти турів, набрав 40 очок і ділить першу сходинку з Барселоною.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Фабіо Капелло Фабіо Капелло Гарет Бейл Гарет Бейл
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