Бейла не хвилює критика з боку фанатів Реала, – Гіггз

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз переконаний, що Гарет Бейл не відчуває дискомфорту від регулярної критики на його адресу з боку вболівальників Реала.

"Бейл все ще дуже любить футбол і насолоджується ним. Він любить перемагати, забивати голи, віддавати гольові передачі. Весь цей шум навколо нього можна контролювати. Гарет не звертає на нього уваги і блокує його. Його не хвилює критика з боку фанатів Реала.

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Гарет грає за один з найбільших клубів у світі, він виграв чотири Ліги чемпіонів, він виграв взагалі все. Тому він зможе з усім впоратися і не звертати уваги на зайвий шум навколо себе", – цитує Гіггза Sky Sports.

Нагадаємо, стосунки Бейла з фанатами "вершкових" погіршилися після того, як футболіст дозволив собі скандальне святкування виходу на Євро-2020 з прапором "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності". В поточному сезоні зірковий гравець провів 13 матчів за Реал у всіх турнірах і забив 2 голи.

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