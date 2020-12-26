Ікарді не покине ПСЖ, якщо команду очолить Почеттіно, – TyC Sports
10:37 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Мауро Ікарді прагне попрацювати із можливим наставником парижан Маурісіо Почеттіно.
Аргентинець вмотивований зміною тренера та можливим приходом Почеттіно і готовий боротись за місце у стартовому складі.
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За інформацією TyC Sports, на рішення Ікарді не вплинуть розмови щодо його можливого обміну на Пауло Дибалу із Ювентуса.
До слова, Мауро провів лише 5 матчів у складі парижан у поточному сезоні, відзначившись 2 голами.
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