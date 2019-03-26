Португалія – Сербія: Канселу розкритикував УЄФА за відсутність VAR на матчах відбору до Євро-2020

Правий захисник збірної Португалії Жоау Канселу обурений рішеннями арбітра в матчі Португалія – Сербія, а також відсутністю VAR в матчах відбору до Євро-2020.

"Суддя вплинув на результат гри. Некомпетентність арбітрів і УЄФА полягає в тому, що технологій VAR нема на матчах відбору до Євро-2020.

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Звичайно, ми всі зробили індивідуальні помилки, але я думаю, що ми грали краще. Сербія лише захищалась", – розповів Канселу в коментарі RTP.

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Додамо, що Португалія зіграла внічию з Сербією (1:1), а Марциняк не призначив очевидний пенальті за гру рукою Рукавіни. Португальці займають третю сходинку в групі B з 2 очками, поступаючись збірним України та Люксембургу.