Євро-2020: Португалія не зуміла дотиснути Сербію вдома та втратила Роналду через травму

Збірні Португалії та Сербії не виявили сильнішого в матчі 2-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020 (1:1). Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зі стартових хвилин команди вирішили не зачинятися біля власних воріт, а краще пошукати щастя біля воріт суперника. Як наслідок, у португальців класний момент виник уже на 4-й хвилині: серби "заварили кашу" у власному штрафному майданчику – Спаїч не влучив по м'ячу й подарував його Карвалью, але удар Вільяма розминувся зі стійкою.

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Збірна Сербії відповіла ще серйозніше за три хвилини. Гачіновіч вискочив на побачення з Патрісіу, перекинув м'яч через кіпера, а той не придумав нічого кращого, ніж брутально знести опонента – пенальті! До позначки підійшов Душан Тадіч і спокійно розвів воротаря та м'яч по різних кутах.

Такий розвиток подій явно не входив у плани господарів, тому ті відразу взялися виправляти ситуацію. Роналду класно пробивав у дальній кут – Дмітровіч перевів м'яч на кутовий. За 5 хвилин уже Геррейро замикав простріл Канселу з флангу, та сербський кіпер знову майстерно парирував постріл.

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Поступово серби почали закриватися на власній половині поля, а португальці нарощували тиск. Ось уже Роналду виграв боротьбу всередині штрафного майданчика та скидав під удар, але оборонець випередив партнерів Кріштіану й вибив м'яч за межі поля. А на 24-й хвилині Рафа Сілва ледь не забив красивий гол п'ятою, але його удар заблокували, а коли добивав Роналду, то оборонець кинувся під м'яч і той знову опинився у руках Дмітровіча.

Нещастя португальців посилилося на 28-й хвилині. Той же Рафа Сілва розганяв швидку контратаку та кинув у прорив Роналду, та Кріштіану трохи пробіг і зашкутильгав – травма та майже миттєва заміна лідера збірної на якийсь час вибила європейських "селесао" з колії. Та під завісу тайму господарі оговталися та організували серію атак, які нарешті дали результат.

На 42-й хвилині Данілу отримав передачу в центрі поля, наблизився до штрафного й класно пробив метрів із 22-х – м'яч "лизнув" перекладину та влетів у сітку воріт Дмітровіча – 1:1! Тут же збірна Сербії могла повернути власну перевагу, та удар Мітровіча з льоту феєричним стрибком заблокував Діаш, а Тадіч із кількох метрів примудрився пробити вище воріт.

Натомість друга половина гри вийшла значно біднішою на гольові моменти. Переважно боротьба точилася у центрі поля, а нагоди виникали переважно завдяки нестандартним індивідуальним діям. У сербів таку активність проявили Лазовіч (сейв Патрісіу) та Радоньїч (мимо), у португальців – Данілу (вище воріт) та Дієго Соуза зі штрафного (відчутно повз ворота).

Поступово збірна Сербія почала занадто сильно притискатися до власних воріт і напруга в матчі зросла. На 71-й хвилині підопічні Фернанду Сантуша створили неймовірний момент: Андре Сілва небезпечно пробивав, але під його удар кинувся захисник, а коли Рафа Сілва спробував добити м'яч, то його заблокував партнер по команді Вільям Карвалью. У відповідь спробував огризнутися Тадіч, але його удар після класного фінта виявився неточним.

На 74-й хвилині збірна Португалії цілком могла претендувати на одинадцятиметровий. В атаці господарів хтось із сербів зіграв рукою, але свисток арбітра промовчав, а лайнсмен взагалі підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Однак, відеоповтор, яким рефері в кваліфікації до Євро-2020 користуватися не можуть, продемонстрував, що португальці перебували в правильному становищі.

Ще один сумнівний епізод трапився на 82-й хвилині: у штрафному майданчику Міленковіч завалив Пепе, та арбітр ліміт пенальті в цьому матчі, вочевидь, використав ще в першому таймі. Цей епізод додав ще більше спортивної злості португальцям, які пішли на фінальний штурм і змусили Сербію грати на відбій.

Однак, випади Піцці, Геррейро та Ко так і не дозволили збірній Португалії вирвати таку необхідну перемогу. Отже, 1:1 – рахунок, який влаштовує і сербів, і збірну України. Португальці ж за 2 домашні матчі набрали лише 2 очки в боротьбі з основними конкурентами за путівку на Євро, а тепер ще й втратили Кріштіану Роналду...