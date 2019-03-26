Португалия – Сербия: Канселу раскритиковал УЕФА за отсутствие VAR на матчах отбора к Евро-2020

Правый защитник сборной Португалии Жоау Канселу возмущен решениями арбитра в матче Португалия – Сербия, а также отсутствием VAR в матчах отбора к Евро-2020.

"Судья повлиял на результат игры. Некомпетентность арбитров и УЕФА заключается в том, что технологий VAR нет на матчах отбора к Евро-2020.

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Конечно, мы все сделали индивидуальные ошибки, но я думаю, что мы играли лучше. Сербия лишь защищалась", – рассказал Канселу в комментарии RTP.

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Добавим, что Португалия сыграла вничью с Сербией (1:1), а Марциняк не назначил очевидный пенальти за игру рукой Рукавины. Португальцы занимают третье место в группе B с 2 очками, уступая сборным Украины и Люксембурга.