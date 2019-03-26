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Сантуш: Марциняк вибачився переді мною за непризначений пенальті

09:51 1587 Читать на русском
Сантуш: Марциняк вибачився переді мною за непризначений пенальті
Марциняк та Сантуш / Reuters

Польський арбітр не призначив очевидний пенальті, коли м'яч влучив у руку Рукавіні в штрафному.

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"Суддя запросив мене підійти до стенду, щоб проаналізувати момент. Ми передивились епізод і ні в нього, ні в мене не виникло сумнівів щодо призначення пенальті. Марциняк вибачився, хоча це вже нічим не допоможе.

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Суддя призначив пенальті ... І ніхто на відстані 40 метрів не може скасовувати рішення, особливо коли суддя бачить це ясно.Що я буду робити з виправданням? Принаймні, він покликав мене проаналізувати епізод.

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Я бачив момент з двох кутів. У першому випадку ми маємо сумніви, але в другому чітко все видно. Помічник був там, і я сказав, що це його вина", – розповів Сантуш в коментарі RTP.

Нагадаємо, що в матчі Португалія – Сербія Марциняк спочатку призначив пенальті у ворота сербів, але скасував його через підказку асистента через офсайд.

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Євро-2020 Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Шимон Марциняк Шимон Марциняк Португалія - Сербія Португалія Португалія Сербія Сербія
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