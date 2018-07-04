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Каналес став гравцем Бетіса

14:01 72 Читать на русском
Каналес став гравцем Бетіса
Серхіо Каналес / фото: ФК Бетіс

Іспанський хавбек Серхіо Каналес наступний сезон розпочне у футболці Бетіса.

Колишній півзахисник мадридського Реала Серхіо Каналес підписав контракт з Бетісом, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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27-річний футболіст, який був вільним агентом, уклав із севільським клубом контракт до літа 2022 року.

Останнім місцем роботи Каналеса був Реал Сосьєдад, за який він виступав з 2014 року.

У минулому сезоні Каналес провів 45 поєдинків, в яких він забив п'ять м'ячів і зробив 11 результативних передач.

Теги
Трансфери Бетіс Бетіс Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Серхіо Каналес Серхіо Каналес
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