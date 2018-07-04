Каналес став гравцем Бетіса

ЧС 2018 — 14:19 2756
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8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не карають
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Роналду вже два тижні займається пошуком будинку в ТуриніІталія — 12:25 2366
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Маріуполь хоче орендувати Петряка та Бланко-ЛещукаУкраїна — 12:03 479
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Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 19-го дня ЧС-2018: пристрасні колумбійки, веселі шведи та брутальні англійціЧС 2018 — 10:57 1733
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Реал та ПСЖ погодили трансфер Мбаппе за 272 млн євро, – ЗМІІспанія — 09:53 6610
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