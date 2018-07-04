Каналес стал игроком Бетиса

ЧМ 2018 — 14:34 188
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8 послематчевых пенальти на ЧМ-2018 отражено с нарушением правил: почему голкиперы наглеют, а их за это не наказывают
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Роналду уже две недели занимается поиском дома в ТуринеИталия — 12:26 505
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Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-ЛещукаУкраина — 12:03 195
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Топ-20 фото фанатов и болельщиц 19-го дня ЧМ-2018: страстные колумбийки, веселые шведы и брутальные англичанеЧМ 2018 — 11:01 369
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Реал и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе за 272 млн евро, – СМИИспания — 09:57 723
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