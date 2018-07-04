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Каналес стал игроком Бетиса

14:02 27 Читати українською
Каналес стал игроком Бетиса
Серхио Каналес / фото: ФК Бетис

Испанский хавбек Серхио Каналес следующий сезон начнет в футболке Бетиса.

Бывший полузащитник мадридского Реала Серхио Каналес подписал контракт с Бетисом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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27-летний футболист, который был свободным агентом, заключил с севильским клубом контракт до лета 2022 года.

Последним местом работы Каналеса был Реал Сосьедад, за который он выступал с 2014 года.

В прошлом сезоне Каналес провел 45 поединков, в которых он забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

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Трансферы Бетис Бетис Испания Трансферы Чемпионата Испании Серхио Каналес Серхио Каналес
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