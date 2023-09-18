Реал Мадрид обіграв Реал Сосьєдад в рамках 5-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гості шокували мадридських уболівальників уже на 5-й хвилині. Кепа впорався з ударом Кубо, але Берренечеа був першим на добиванні, занісши м'яч у сітку. "Вершкові" свої голи приберегли на другий тайм, де їм вистачило 15 хвилин, аби вийти вперед.

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Слід відзначити літнього новачка Франа Гарсію. Він став наймолодшим лівим захисником Мадрида з часів Марсело, який спромігся віддати дві результативні передачі в одному матчі Ла Ліги. Схоже, Мадрид нарешті знайшов гідного наступника бразильцю.

Завдяки цій перемозі підопічні Карло Анчелотті повернулися на вершину турнірної таблиці, залишаючись єдиною командою, яка досі не втрачала очок. Реал Сосьєдад розташувався на 11-місці, маючи в своєму активі лише 6 очок.